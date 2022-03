Botijão de gás vaza em cozinha e pega fogo deixando idosos feridos, em Santarém

Duas pessoas ficaram feridas após incêndio por vazamento de uma botija de gás no bairro Jutaí, em Santarém — Foto: Corpo de Bombeiros

Os Bombeiros do 4º GBM foram acionados na manhã deste sábado (5), para atender um chamado de incêndio provocado por vazamento de botija de gás, no bairro Jutaí. (As informações são de Alan Martins, g1 Santarém e região — PA)

Duas pessoas ficaram feridas após o vazamento de gás de cozinha ter provocado um incêndio em uma casa no bairro Jutaí, em Santarém, oeste do Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no botijão de gás.

De acordo com relatos de vizinhos, o dono da residência percebeu algo estranho no botijão e logo viu o fogo se alastrar pela cozinha e quem estava dentro da casa saiu correndo pedindo ajuda.

Bombeiros do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Santarém, foram chamados por volta das 10h40. Quando os militares chegaram ao local, identificaram que o incêndio começou depois que a válvula do botijão se rompeu.

De acordo com o sargento Ériton Leal, do 4º GBM, um bombeiro militar que mora nas proximidades conseguiu tirar a botija de dentro do imóvel.

“Recebemos uma ocorrência sobre incêndio em residência no bairro Jutaí. Chegamos no local para averiguar a situação e identificamos que houve o vazamento de uma botija de gás com fogo. Mas o objeto já havia sido retirado da casa pelo 3º sargento Hamburgo que mora nas proximidades do local”, destacou o sargento Ériton.

O botijão não chegou a explodir devido a um sistema de segurança. “Ocorreu apenas vazamento que acabou liberando fogo porque foi estourada a válvula de segurança. Após a retirada do objeto da casa, os bombeiros estancaram o vazamento”, disse.

Um casal de idosos sofreu queimaduras de 1º grau. “No local haviam duas vítimas, um casal de idosos. Eles não sofreram queimaduras graves. Ambos foram levados para o Pronto Socorro Municipal (PMS) da cidade pela equipe de resgaste”, contou o sargento.

Ériton explica que o dispositivo de segurança é chamado de plugue fusível e tem a função de evitar que o botijão exploda em casa de incêndio, e quando chega perto de 70°C se derrete.

“Modelos de botijas da P-5 a P-13 tem dispositivo de segurança que é o plugue fusível. A p2 não tem essa válvula de segurança o que poderia causar uma explosão. E o modelo retirado da casa era P-13, de uso doméstico, a válvula de segurança aqueceu, derreteu liberando a pressão interna da botija impedindo a explosão”, enfatizou o sargento.

Confira as 8 dicas do Corpo de Bombeiros sobre o uso da botija de gás

Não faça extensões na mangueira de gás, juntando várias delas.

Verificar se os botijões estão com o lacre da distribuidora na válvula. Evitar o uso se estiver com muito amassados, ferrugens e com as alças soltas.

O botijão nunca deve ser deitado. O correto é sempre manter na posição vertical.

Não deixar o botijão de gás em locais fechados como armários. É mais seguro armazená-lo do lado de fora da cozinha em local arejado, coberto e protegido das intempéries.

Não passar a mangueira por trás do fogão. Se for necessário alterar a posição de entrada de gás, é mais seguro chamar profissionais credenciados.

Ficar sempre de olho no prazo de validade da mangueira. As mangueiras de gás possuem prazo de validade. Recomendam-se que elas sejam trocadas a 5 anos no máximo, garantindo a integridade e a segurança da peça.

Sempre fechar o registro de gás quando não estiver usando o fogão.

Em caso de suspeita de vazamento de gás é recomendável fechar o registro de gás, não acionar interruptores de eletricidade, afastar as pessoas do local, abrir portas e janelas, não acender fósforos ou isqueiros para retirar o botijão para um local aberto, ventilado e longe de fonte de ignição.

