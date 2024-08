Meliante é encontrado por populares embaixo de carreta após roubar celular, em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | O caso ocorreu nesta sexta-feira (2), por volta da meia-noite, na Av. Dr. Hugo de Mendonça, no centro. Segundo informações, o homem teria roubado um aparelho celular na orla da cidade. Populares foram atrás dele, encontraram-no e o agrediram até a chegada da PM, que o prendeu.

Nesta sexta-feira (2), por volta da meia-noite, a Polícia Militar avistou um pequeno tumulto na Av. Dr. Hugo de Mendonça, no centro da cidade. Segundo informações, um suspeito teria roubado um aparelho celular de um cliente que estava sentado na calçada de uma sorveteria na orla. Imediatamente, populares foram atrás do homem, identificado como Deivid Silva Araújo, e o encontraram escondido embaixo de uma carreta.

Quando a PM chegou, o suspeito já estava imobilizado no chão, com o nariz sangrando. Ele foi conduzido até a Seccional de Polícia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros, pois o acusado apresentava escoriações no rosto devido às agressões sofridas. Além disso, ele se queixava de dores na região do tórax.

Deivid foi levado ao Hospital Municipal para exames mais detalhados. Foi realizado um raio-X da região do tórax para verificar a presença de fraturas, mas nenhum ferimento grave ou fratura foi constatado. Após os exames, o suspeito foi medicado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/13:35:06

