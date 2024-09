Gilmar Pereira vai comandar a UFPA pelos próximos quatro anos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou nesta segunda-feira, 23, o professor Gilmar Pereira da Silva como novo reitor da Universidade Federal do Pará – (Foto:Reprodução).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou nesta segunda-feira, 23, o professor Gilmar Pereira da Silva como novo reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA). O início do mandato será a partir do dia 15 de outubro deste ano, dia do Professor, e ele vai comandar a instituição por quatro anos (2024-2028).

Ele venceu a consulta prévia à comunidade Universitária com ampla vantagem.

Venceram a consulta o professor Gilmar Pereira da Silva (Reitor) e a professora Loiane Prado Verbicaro (Vice-Reitora), com 62,6% dos votos válidos (9.340 ao todo), contabilizando 64,9% dos votos dos docentes (1.478 votos), 60,8% dos técnicos-administrativos (1.036) e 62,4% dos discentes (6.826).

A Consulta, realizada pelo sistema eletrônico SIG-Eleição (Sistema Integrado de Gestão da UFPA – Módulo Eleição), contou com grande participação da comunidade universitária. Ao todo, 15.032 eleitores registraram seu voto, sendo 78,3% dos docentes (2.301), 62,9% dos técnicos-administrativos (1.723) e 25,2% dos discentes (11.008) aptos a participar. Ao todo, foram 14.913 votos considerados válidos, 32 votos em branco e 87 nulos.

A Chapa 02 – “+UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão”, liderada pelo professor Gilmar Pereira da Silva e pela professora Loiane Prado Verbicaro foi a chapa com maior quantidade e percentual de votos válidos totais e ponderados pela fórmula prevista no artigo 23 da Resolução n. 866/2023 do CONSUN, que confere o peso paritário aos votos de docentes, técnicos-administrativos e discentes. Confira os quantitativos e percentuais de voto de cada chapa, em ordem decrescente de votos:

QUEM É O NOVO REITOR

Atual Vice-reitor da Universidade Federal do Pará, empossado em outubro de 2016 e reconduzido em outubro de 2020. É graduado em Pedagogia (1992) e Especialista em História da Amazônia pela Universidade Federal do Pará (1993), Mestre (2002) e Doutor (2005) em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

É Professor Titular da Universidade Federal do Pará, onde coordenou o Campus Universitário do Tocantins/Cametá-UFPA no período de 2006 a 2014. Foi Secretário Municipal de Educação no Município de Cametá-PA (2014-2016).

Fonte: Jornal Diário do Pará

