BR-163 e BR-230 recebem melhorias entre MT e Pará, nesta semana

(Foto:Via Brasil BR-163 ) – MAIS SEGURANÇA: Usuários da BR-163 e BR-230, entre MT e PA, devem redobrar a atenção, até domingo (2/7), devido aos serviços de conservação em vários trechos das duas rodovias, que estão sendo realizados pela Via Brasil BR-163. Foto: Divulgação/Via Brasil BR-163

De acordo com a concessionária Via Brasil BR-163, serviços de conservação serão realizados até domingo (2/7); sinalização está reforçada nos trechos em obras

Usuários das rodovias BR-163 e BR-230, entre Sinop (MT) e os acessos aos portos, em Miritituba (PA), devem redobrar a atenção até domingo (2/7), período em que a concessionária Via Brasil BR-163, do grupo Conasa e responsável pelo trecho, realiza obras e serviços de manutenção em pontos distintos das duas rodovias.

Segundo a concessionária, em função dos trabalhos, poderá haver lentidão no trecho em obras. Os condutores devem obedecer à sinalização e à velocidade estabelecida no local, redobrando a atenção nas proximidades das obras.

Trecho da BR-163, em Mato Grosso:

Entre Sinop e a divisa MT/PA, do km 855 ao km 1.115

Trecho da BR-163 no Pará:

• De Castelo dos Sonhos a Novo Progresso, do km 186 ao 246

• De Três Bueiros a Campo Verde, entre os km 528 e 674

Trecho da BR-230, no Pará:

• De Campo Verde a Miritituba, entre os km 1.110 e 1.127

De acordo com a concessionária, o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com ‘Pare-e-Siga’ ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia.

Mais informações no no site da concessionária ou pelo 0800 5000 163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).

Importante

A Via Brasil BR-163 e a ANTT estão em campanha pela segurança nas estradas. Estamos fazendo nossa parte e cuidando para que a estrada esteja cada vez mais segura. Agora é sua vez de fazer a sua parte. Como motorista ou pedestre, juntos, salvamos vidas.

Fonte: Via Brasil BR-163 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/08:36:34

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

