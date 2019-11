BR-163 pronta vai baixar frete de grãos, diz Blairo Maggi

Imagem do Exército publicada no Twitter mostra asfaltamento da rodovia BR-163 — (Foto: Reprodução/Twitter/@exercitooficial)

Com o trecho da rodovia BR-163 até Miritituba (PA) finalmente asfaltado, o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse ao Valor que a obra contribuirá para que os preços do frete no transporte de grãos na estrada caiam e, como efeito, as exportações aumentem.

A rodovia era conhecida por frequentes atoleiros — que sempre ocorriam no início do ano, no período de colheita de soja e milho no Centro-Oeste —, que colocaram em risco os ganhos com a supersafra de grãos de 2017.

A estrada também é considerada uma importante alternativa de escoamento de grãos produzidos sobretudo por Mato Grosso, Estado líder na produção desses itens, com destino aos portos do Norte.

Enquanto ministro e governador matogrossense, Maggi foi um dos maiores defensores da conclusão da obra, que beneficia produtores e empresas do agronegócio, incluindo a própria Amaggi — maior trading de capital nacional, da qual é sócio com familiares.

“Esta estrada deveria estar pronta há décadas, mas nos últimos quatro anos estavam faltando 100 quilômetros. O que atrapalhou foi que algumas empreiteiras quebraram, abandonaram a obra. Há dois anos, foi negociada a entrada do Exército e então finalmente está terminando”, afirmou Maggi, que desde julho retomou os negócios na Amaggi.

“À medida que a estrada vai ficando pronta, o frete vai caindo, mas a maior vantagem é que os volumes de embarques poderão ser melhor administrados, evitando atrasos”, completou.

No último sábado, o Exército concluiu o asfaltamento da rodovia BR-163 até Miritituba (PA), o que foi comemorado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O presidente Jair Bolsonaro, que deve visitar a rodovia em dezembro, tuitou ontem que “essa obra é no coração do agronegócio e vai diminuir os custos para a exportação.”

Por Cristiano Zaia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...