Brasil atinge maior média de mortes por Covid desde outubro de 2021

(Foto:Reprodução) – O Brasil registrou 259 novas mortes por Covid e 83.340 novos casos da doença nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou média móvel de 312 mortes diárias. Em comparação com o verificado há duas semanas, houve variação de 156%, o que significa um crescimento no número de mortes pela doença no país. Com informações do Metrópoles

O número é o maio já registrado desde 30 de outubro de 2021, quando o indicador registrava 319 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 259 mortes ocasionadas pela doença.

Já a média de casos está em 150.401 novos infectados ao dia, um aumento de 315% em comparação com o registrado há 14 dias. Nesta segunda-feira (24/1), foram 83.340 casos confirmados para a Covid.

Os dados são do mais recente balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

No total, o Brasil já perdeu 623.356 vidas para a doença e computou 24.127.595 casos de contaminação.

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2022/09:52:44

