Policial Militar do Mato Grosso é assassinado em garimpo no Pará

(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso – Divulgação) – Foi assassinado neste sábado (22), no Garimpo “Água Branca” o soldado da Policia Militar [SD PM/MT ] Cleiton Xavier Costa, conforme dados da policia ele trabalhou por último na cidade de Carlinda no Mato Grosso (30 quilometros de Alta Floresta) e respondia processo por deserção.

Cleiton Xavier morava com a família na comunidade do Garimpo Água Branca no município de Itatituba no Pará.

Segundo a policia o Policial Cleiton Xavier (SD PM/MT) , foi alvejado por disparos de arma de fogo quando estava na estrada vicinal de destino ao barraco onde residia com a família. Na hora do ocorrido estava na companhia do seu irmão Rafael e o um funcionário do seu serviço de garimpo. Que no momento do disparos ambos correram e não viram os acusados, não se sabe a quantidade de acusados. Que a Guarnição da Policia Militar foi informada e ao chegar no local de difícil acesso os acusados se evadiram, não sabendo o destino de fuga por ser em meio a mata fechada. Foi encontrado no local cartucho de cal.12 e cápsulas cal. 9mm.

Conforme divulgou o site Notícia Exata do Mato Grosso, os relatos da família a Policia Militar do estado do Pará são de que o mesmo estava de dispensa médica da PM, mas conforme o comando Regional da Policia Militar de Alta Floresta(MT), ele respondia processo por deserção, pois havia sido transferido de Carlinda para Cuiabá/MT.

Segundo a família Cleiton estava sendo ameaçado pessoas que residiam em Mato Grosso.

