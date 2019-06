Turista cai de penhasco após ultrapassar mureta de proteção para pegar chapéu

Como o local é de difícil acesso, o resgate foi feito por içamento. (PM/Divulgação)

Homem de 27 anos caiu de uma altura de 20 metros e precisou ser resgatado pelo helicóptero da PM em Santa Catarina

Um turista de 27 anos caiu de um penhasco, no mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem escorregou após ultrapassar a mureta de proteção para tentar pegar um chapéu que havia caído. A queda foi de aproximadamente 20 metros e ele ficou preso à vegetação.

O acidente ocorreu por volta das 9h deste domingo (23) e o primeiro contato com a vítima foi feito via rapel, mas como o local é de difícil acesso, os bombeiros acionaram o helicóptero da Polícia Militar. O resgate foi feito por içamento.

Morador de Criciúma, o homem estava na região passeando com amigos. (Com informações do G1).

