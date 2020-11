Brasil e seus esportes: quais são os prediletos?

Os esportes ocupam um lugar especial nos corações brasileiros e vários aspetos da vida cotidiana demonstram isso mesmo. Mas, afinal, quais são os esportes favoritos em nosso país? Confira.

Os esportes são uma parte bem importante do cotidiano do povo brasileiro. Como saberá, os brasileiros não apenas amam jogar e assistir esses jogos, como procuram formas de ir apostando com as melhores probabilidades, seguindo todas as novidades sobre a temática.

As modalidades, ainda assim, não são todas igualmente apreciadas no Brasil e, por isso mesmo, se torna interessante perceber como alguns esportes e algumas partidas e campeonatos chamam mais sua atenção e motivam mais sua tendência para apostar.

Das emoções do campo às principais alterações nas equipes nacionais e internacionais, o certo é que o amor pelo esporte está sempre presente no cotidiano e que são cada vez mais as pessoas que deixam se inebriar pelo mundo das partidas esportivas.

Veha conhecer as modalidades esportivas que mais marcam o cotidiano e as escolhas dos brasileiros.

1. O Futebol no Brasil

Não deverá ser estranho para você que o futebol se encontre em primeiro lugar no coração dos brasileiros. De fato, o rei dos esportes continua movendo multidões em nosso país, sendo o esporte mais seguido e também aquele que os brasileiros mais acompanham na mídia.

No país, os jogadores dessa modalidade são bem amados e todas as transferências são seguidas com atenção.

Vale a pena recordar que as vitórias frequentes da equipa brasileira em competições globais apoia essa tendência, sendo que alguns dos nomes do futebol brasileiro, como Robinho ou Neymar têm renome mundial.

2. Brasil e seu handebol

O handebol também é um esporte com muita audiência no Brasil, sendo um dos prediletos para assistir, jogar e apostar.

Com sete jogadores por equipa, num campo repleto muitas emoções, esse esporte remonta à antiga Grécia e conquista facilmente os brasileiros.

3. Natação e a paixão brasileira

Faz mais de setenta anos que o Brasil tem feito da natação um de seus esportes favoritos e isso não é por acaso.

Entre os recordistas dessa modalidade, a nível global, 8 eram brasileiros. Isso traz grande orgulho ao povo do Brasil que continua a escolher esse esporte para seguir e para praticar.

O fato de se tratar de uma modalidade muito saudável também motiva muitos brasileiros a praticá-la e a desenvolver, por ela, uma paixão.

4. Vôlei em solo brasileiro

O vôlei e o vôlei de praia são apreciador no Brasil e a grande paixão por esse esporte fez com que o mundo colocasse os olhos em nosso país.

Uma grande parte dos famosos treinadores da modalidade são brasileiros, se destacando nomes como Emmanuel ou Pedro Cunha.

5. Basquete no Brasil

Por fim, o basquete também é um esporte de destaque no Brasil, sendo que o interesse se acentuou em 87, quando Oscar Schmidt levou à vitória face à equipe norte americana, promovendo um recorde mundial.

O grande seguimento da modalidade faz com que essa seja, também, uma das mais interessantes para as apostas no Brasil.

