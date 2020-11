Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dois oito candidatos que concorrem nas eleições, sendo sete homens e uma mulher, um registro foi indeferido, mas é do candidato a vice-prefeito do candidato Coronel Tomaso (Patriota).

Um dos municípios da região metropolitana tem três candidatos concorrendo no pleito com os registros deferidos.

Quatro candidatos concorrem no pleito. Todos homens e com registros aceitos pela Justiça Eleitoral.

Conforme a Justiça Eleitoral, os candidatos com registros deferidos são aqueles que apresentaram dados e documentação completas e que atenderam aos requisitos da candidatura, com pedido já julgado.

Entre os 16 municípios que formam a região do oeste do Pará, a Justiça Eleitoral indeferiu registros de candidatos às prefeituras em sete cidades por não apresentarem condições legais.

Justiça Eleitoral indefere registros de candidatos à prefeitura em sete municípios do oeste do Pará — Foto: Reprodução

You May Also Like