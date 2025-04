Brasil ganhou um novo território? Entenda o meme da ‘Guiana Brasileira’

(Foto: Reprodução) – Tudo começou em novembro de 2024, quando o Barcelona anunciou a contratação da jogadora portuguesa Kika Nazareth nas redes sociais com a saudação “Fala, galera!” — expressão tipicamente brasileira.

Nos últimos dias, as redes sociais foram invadidas por um meme que brinca sobre Portugal ser “Guiana Brasileira”. Na piada, os brasileiros tratam o país europeu como se fosse uma suposta “província” do Brasil. A brincadeira rapidamente viralizou, reunindo milhões de visualizações e gerando reações de diversão entre brasileiros e de indignação por parte de alguns portugueses.

Origem do meme “Guiana Brasileira”

O post gerou críticas de torcedores portugueses, que reprovaram o “brasileirismo” na comunicação oficial do clube espanhol. Em resposta, os brasileiros passaram a ironizar a situação, sugerindo que Portugal só existe por “parentesco” com o Brasil e criou-se o termo “Guiana Brasileira”.

Nas redes sociais, o público português reagiu de diversas formas: enquanto alguns se divertiram com a piada, outros rebateram a provocação e até resgataram memes sobre a devolução do ouro extraído por Portugal durante o período colonial. Criadores de conteúdo como a influenciadora Nokas gravaram vídeos afirmando que “Guiana é um país vizinho do Brasil, não Portugal” e criticando o que consideram “desrespeito histórico”.

A repercussão em território português acabou impulsionando ainda mais o fenômeno. Brasileiros passaram a inundar as publicações do meme com comentários como “somos todos brasileiros” e a sugerir apelidos alternativos para Portugal — de “Faixa de Gajos” a “Ilha de Camões”, “28º estado brasileiro” ou “pedacinho do Brasil na Europa”, e até “Rio de Fevereiro”.

A brincadeira se espalhou em diversos formatos, como vídeos curtos, montagens de bandeiras e mapas alterados, chegando até ao Google Maps. Hashtags relacionadas ao meme surgiram, e o fenômeno foi tema de reportagens em portais de Portugal e do Brasil. Até mesmo uma página falsamente declarando a anexação de Portugal ao Brasil foi criada e removida da Wikipédia em seguida.

Significado cultural e histórico

A adoção do meme toca em feridas históricas: a colonização portuguesa do território que hoje é o Brasil e as assimetrias de poder entre Europa e América Latina. Ao reverter o sentido de “recolonização” para atribuir a Portugal um status subalterno, o meme brinca com as hierarquias coloniais que ainda permeiam relações culturais.

Fonte: Mateus Souza – Correio Braziliense

