Seguradoras têm até o dia 21 para se inscrever em seleção pública dos Correios

As sociedades seguradoras que desejam participar da licitação dos Correios e comercializar seus produtos na rede de agências da estatal têm até a próxima quarta-feira (21) para inserir suas propostas no sistema. A seleção pública irá definir a empresa que terá seus produtos à venda na rede de atendimento dos Correios, em âmbito nacional.

Sociedades Seguradoras constituídas sob regime de Joint Venture e Consórcio também podem participar. A definição da seguradora será balizada pelo maior lance de Valor de Acesso ao Negócio (VAN), cujo lance mínimo é de R$ 150 milhões.

São diversos os benefícios que a seguradora terá à disposição ao vencer o certame, como a exclusividade no uso da rede de atendimento para a venda de seguros, atuação em uma estrutura capilarizada, possibilidade de prospecção por meio de promotores de vendas e do site da estatal e ganho competitivo com a força da marca Correios. O contrato terá vigência de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

A participação se dará mediante o encaminhamento de proposta e de documentos de habilitação pelo site www.licitacoes-e.com.br. A seguradora deverá atender todas as condições de habilitação previstas no edital. Ao acessar o link, basta inserir o identificador 983447 no campo “Nº Licitação” na lateral direita do site, validar acesso e, na próxima tela, acessar o campo “opções” no canto superior direito. Os documentos da Seleção estão disponíveis em “listar documentos”.

É necessário realizar o cadastramento prévio junto às agências do Banco do Brasil (para obtenção de chave e identificação) ou pelo próprio site www.licitacoes-e.com.br. Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento do Banco do Brasil, nos telefones 4004-1001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades).

s propostas serão acolhidas até às 9h do dia 21/06/2023, data em que estas serão abertas para disputa de lances.

Quaisquer dúvidas devem ser formalizadas somente via e-mail processoseletivoseguros@ correios.com.br, nos prazos e forma estabelecidos no edital.

Mais informações estão disponíveis no site dos Correios, na seção de Acesso à Informação, Licitações: www.correios.com.br.

