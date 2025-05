Policiais civis prendem procurados por crimes violentos cometidos no PA

Foto: Reprodução | Policiais civis prendem mais de 40 procurados por crimes violentos em 14 estados e no DF

Operação coordenada pela Polícia Civil do Pará mirou alvos procurados por homicídios, feminicídios e estupros, entre outros crimes. Mais de 400 policiais cumprem 72 mandados.

Pelo menos 40 pessoas foram presas nesta quarta-feira (30) em 14 estados e no Distrito Federal durante uma operação que teve como alvos suspeitos procurados por envolvimento em crimes violentos, entre eles homicídios, feminicídios e estupros.

Batizada de Basilisco de Roko, a operação foi coordenada pela Polícia Civil do Pará e contou com o apoio das polícias civis de AP, AM, DF, GO, MA, MT, PI, BA, PR, RJ, RS, SC, SP e TO.

Foram mobilizados mais de 400 policiais, que cumprem os mandados em 72 cidades do país.

Ao todo, os policiais buscam 115 pessoas que têm contra elas mandados de prisão em aberto. De acordo com fontes ligadas à investigação, todos são considerados criminosos perigosos e com histórico de violência.

Para chegar até esses suspeitos, as polícias civis dos diferentes estados cruzaram dados sobre os crimes e a localização dos envolvidos.

A investigação contou ainda com o apoio da Diretoria de Operações Integradas (DIOPI) e do Laboratório de Operações Cibernéticas (CIBERLAB), ligados ao Ministério da Justiça.

