Brasil garante vaga no quadrangular final do Pré-Olímpico se vencer o Equador

Apesar de não jogar bem, Seleção Sub-23 tem 100% de aproveitamento e pode se classificar nesta segunda (29) para etapa final com uma rodada de antecedência no Grupo A.

O futebol não empolga, mas a Seleção Brasileira Sub-23 tem sido eficiente no Torneio Pré-Olímpico da Venezuela. Sem sofrer gols, em dois jogos, e com Endrick e John Kennedy inspirados, o Brasil enfrenta o Equador nesta segunda-feira (29), às 17h (de Brasília), por uma vitória para se classificar com uma rodada de antecedência para o quadrangular final. O SporTV transmite.

O jogo será no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. Com seis pontos, o time de Ramon Menezes assume a liderança do Grupo A se vencer os equatorianos, que têm sete, na liderança, mas com um jogo a mais. A equipe do técnico Miguel Bravo encerra nesta segunda sua participação na primeira fase e um empate dá a vaga.

Se o Brasil empatar a vaga pode sair ainda na segunda, desde que a Venezuela não ganhe da Colômbia, em jogo que começará às 20h (de Brasília), no mesmo Brígido Iriarte. Se o Equador vencer, a Seleção Brasileira precisará somar ao menos um ponto contra a Venezuela, na quinta-feira (1), para avançar de fase.

O técnico Ramon Menezes viu evolução na vitória de 2 a 0 sobre a Colômbia, na sexta-feira (26), em relação à estreia, no 1 a 0 frente a Bolívia. Mas tem problemas de lesões para escalar o time: o zagueiro Michel, do Palmeiras, sentiu dores na coxa diante dos colombianos e deve dar lugar a Luan Patrick, do Athletico. Na lateral esquerda Kaiki Bruno, do Cruzeiro, deixou o campo após pancada, e pode ser substituído por Rikelme, do Cuiabá.

Há a possibilidade, apurou a Itatiaia, de que Gabriel Pec entre como titular, no lugar de Mauricio, do Inter. O jogador do Vasco entrou muito bem contra a Colômbia e pode pela primeira vez ganhar chance desde o início nesse Pré-Olímpico.

Formato

O Grupo B tem o Paraguai com sete pontos, Argentina com quatro e o Peru e o Chile com três. O Uruguai continua sem pontuar.

As dez Seleções foram divididas em dois grupos de cinco. Os times se enfrentam dentro das chaves, com quatro partidas para cada. Os dois primeiros colocados se classificam para a fase final.

No quadrangular decisivo, os quatro times se enfrentam e os dois melhores colocados se garantem na Olimpíada de Paris.

Brasil x Equador

Brasil

Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Luan Patrick e Rikelme; Alexsander, Andrey Santos, Marlon Gomes e Maurício (Gabriel Pec); John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

Equador

Villa; Quiñones, Garcia, Pluas e Loor; Medina, P. Mercado, Cuero e Vite; J. Mercado e Sánchez. Técnico: Miguel Bravo.

Motivo: 4ª rodada do Grupo A do Torneio Pré-Olímpico

Data e horário: 29 de janeiro de 2024 (segunda-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Brígido Iriarte, em Caracas (Venezuela)

Transmissão: SporTV

Fonte: Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/12:08:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...