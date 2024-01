Athletico-PR anuncia contratação do atacante Mastriani, ex-América

Uruguaio disputou duas partidas pelo Coelho em 2024 e já anotou seis gols.

O atacante Gonzalo Mastriani é o novo reforço do Athletico-PR. Na manhã desta segunda-feira (29), o Furacão foi às redes sociais e confirmou a contratação do jogador junto ao América.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas as informações dão conta que Mastriani foi vendido por algo entre 2 e 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 9 milhões a R$ 14 milhões). O interesse do clube paranaense é antigo, e na transação, foi considerada a boa relação de Marcus Salum, presidente do Coelho, com Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico-PR.

Nesse domingo (28), após a goleada do Coelho sobre o Ipatinga por 6 a 1 pelo Campeonato Mineiro, Mastriani confirmou à reportagem da Itatiaia que estava se despedindo do clube. “Seguramente foi meu último jogo no América, com a camisa do América”, revelou o jogador.

Mastriani chegou ao América em agosto de 2022. No América, o centroavante fez 55 jogos, com 28 gols e duas assistências. Ele se destacou pela equipe em 2023 (21 gols em 42 partidas) e despertou interesse de clubes do Brasil e do exterior.

O uruguaio começou o ano voando. Em duas partidas, foram seis gols marcados. Ele deixa o América como artilheiro isolado do Campeonato Mineiro.

Fonte: Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/12:11:02

