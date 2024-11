Brasil joga mal, perde pênalti e não passa de empate com a Venezuela

Foto: Reprodução | O confronto terminou em um empate por 1 a 1, resultado que mantém o Brasil na 3ª posição na classificação, com 15 pontos, cinco atrás da líder Argentina.

Na noite de quinta-feira (14), a seleção brasileira enfrentou a Venezuela em uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no estádio Monumental de Maturín. O confronto terminou em um empate por 1 a 1, resultado que mantém o Brasil na 3ª posição na classificação, com 15 pontos, cinco atrás da líder Argentina, que ainda jogaria contra o Paraguai na mesma noite.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior começou bem e dominou o primeiro tempo, criando várias oportunidades para abrir o placar, especialmente com Vinicius Júnior, que foi uma das figuras de destaque no início do jogo. Aos 21 minutos, ele teve uma chance clara quando acertou a trave adversária, quase colocando o Brasil em vantagem. Apesar do controle do jogo, o gol brasileiro veio apenas aos 42 minutos da etapa inicial, em uma cobrança de falta precisa de Raphinha, que bateu forte da entrada da área e superou o goleiro Romo, colocando o Brasil à frente.

No entanto, o cenário mudou completamente após o intervalo. Logo no início do segundo tempo, a Venezuela reagiu e conseguiu igualar o marcador. Com menos de um minuto, o volante Segovia, que havia acabado de entrar em campo, recebeu um passe de Savarino e, com liberdade na entrada da área, finalizou para empatar a partida em 1 a 1. O gol pegou a defesa brasileira de surpresa e deu nova dinâmica ao jogo.

Após o empate, a seleção venezuelana recuou suas linhas e adotou uma postura defensiva, dificultando as ações ofensivas do Brasil, que encontrou pouco espaço para criar jogadas. A equipe brasileira, então, passou a atacar pelas laterais, mas teve dificuldades para finalizar com precisão, dando pouco trabalho ao goleiro Romo. Ainda assim, uma oportunidade de ouro apareceu aos 13 minutos, quando Vinicius Júnior foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti.

Vinicius Júnior, que vinha sendo uma peça importante nas jogadas de velocidade da seleção, assumiu a cobrança, mas bateu mal, facilitando a defesa de Romo e perdendo a chance de garantir a vitória para o Brasil. O pênalti desperdiçado marcou o momento mais decisivo da partida e refletiu a falta de eficiência brasileira no segundo tempo.

Esse empate marca uma sequência de partidas em que o Brasil não consegue se impor como favorito nas Eliminatórias, o que tem preocupado os torcedores e a comissão técnica. Dorival Júnior, após a partida, reconheceu a dificuldade que a seleção teve para quebrar a defesa venezuelana no segundo tempo e lamentou as chances desperdiçadas. “Tivemos controle no primeiro tempo, mas faltou precisão para aproveitar as oportunidades no segundo. Esse pênalti perdido foi decisivo”, comentou o técnico.

Com o resultado, o Brasil precisa se recuperar nas próximas partidas para garantir uma boa colocação nas Eliminatórias. O time se prepara agora para enfrentar a Bolívia, com o desafio de corrigir as falhas ofensivas e fortalecer a defesa, especialmente em momentos decisivos do jogo.

A campanha do Brasil nas Eliminatórias, embora sólida em pontos, já gera preocupações quanto ao desempenho e consistência, especialmente em jogos contra equipes consideradas menos tradicionais, como a Venezuela. Enquanto isso, a Argentina lidera com folga, aumentando a pressão sobre a seleção brasileira para manter uma posição de destaque e garantir a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

Fonte: Agência Brasil Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/11/2024/07:00:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...