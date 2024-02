Flamengo é superior, vence Fluminense e encaminha título da Taça Guanabara

(Foto: Reprodução)- Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Maracanã, chegou aos 24 pontos e se tornou líder absoluto.

Domingo de sol e vitória do Flamengo no clássico no Maracanã. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 0 e encaminhou o título da Taça Guanabara. Com 24 pontos na tabela, o Fla se isolou na liderança da competição enquanto o Tricolor fica na segunda colocação com 21 pontos.

Se empatar ou ganhar na última rodada, o Flamengo conquista o título da Taça Guanabara. O Tricolor, por sua vez, precisaria de uma combinação de resultados: derrota do Flamengo e tirar uma diferença de 11 gols de saldo.

Primeiro tempo

O primeiro tempo do clássico foi morno no Maracanã. As duas equipes estavam pacientes e estudando o adversário. O Fluminense terminou com mais posse de bola (55%) e teve a melhor chance nos primeiros 45 minutos. Arias cobrou uma falta direto para gol e Rossi espalmou para fora. O Flamengo finalizou oito vezes, mas sem perigo para a defesa tricolor. O Flamengo se posicionou de forma compacta durante todo o primeiro tempo e o Fluminense teve dificuldades para quebrar a linha. Enquanto isso, o Tricolor valorizou a posse no campo defensivo e chegou a correr alguns perigos com Guga, que perdeu a bola três vezes na lateral, e Fábio que pressionado por Pedro e Arrascaeta quase perdeu a bola.

Segundo tempo

O Fluminense começou a segunda etapa mais adiantado e o Flamengo demorou a conseguir articular a primeira jogada. Mas, na primeira oportunidade que chegou ao ataque, o Rubro-Negro marcou o primeiro. Pedro marcou o primeiro gol em clássicos no ano. Depois, o jogo deu uma movimentada. Cebolinha marcou o segundo gol do jogo após uma bela jogada do elenco rubro-negro – o camisa 9 deu a assistência para o atacante. O Fluminense teve outras três finalizações, e o Flamengo chegou ao ataque outras cinco vezes. O Tricolor teve mais posse de bola, mas o Rubro-Negro foi um pouco superior na partida.

Pedro vai ser papai e marca primeiro gol em clássicos em 2024

O camisa 9 do Flamengo marcou o primeiro gol do Flamengo aos sete minutos da segunda etapa. Bem posicionado, Pedro colocou a bola na rede após o cruzamento de Ayrton Lucas. Na comemoração, o atacante colocou a bola embaixo da camisa, anunciou a gravidez da esposa e fez o número dois com os dedos. Pedro será papai de gêmeos. Depois, Pedro ainda deu passe de calcanhar para Cebolinha acertar o lindo chute para o segundo gol do Flamengo.

Agenda

Pela última rodada do Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Madureira, no sábado, às 16h, no Maracanã. O Fluminense encara o Botafogo, no domingo, às 16h, no Maracanã.

Antes disso, o Tricolor decidirá o título da Recopa contra a LDU, na quinta-feira, no Maracanã. O Fluminense perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa reverter o resultado.

Fonte: Ge Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/02:27:44

