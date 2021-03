Brasil registra 1.383 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 295.425

O maior número de óbitos registrados do domingo para esta segunda-feira foi na região Sul do País: 476 – (Foto:SAULO ANGELO / FUTURA PRESS / AE)

O Brasil registrou 1.383 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo números atualizados nesta segunda-feira, 22, pelo Ministério da Saúde. Com isso, sobe para 295.425 o número de vidas perdidas em razão da doença no País.

Do total de óbitos registrados de ontem para hoje, 476 foram no Sul do País; 301 no Nordeste; 257 no Centro-Oeste; 196 no Sudeste; e 153 no Norte.Em 24 horas, foram contabilizados 49.293 casos de covid-19, fazendo com que o País ultrapasse a marca dos 12 milhões de casos. Com esses novos registros, o Brasil soma 12.047.526 casos do novo coronavírus.

Por:Agência Estado

