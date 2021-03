Grêmio empata com São José e quebra sequência de vitórias no Gaúcho

(Foto:Reprodução) – Depois de perder a liderança para o Internacional, o time do Grêmio entrou em campo nesta segunda-feira e visitou o São José.

As equipes ficaram no empate por 1 a 1, jogando no Francisco Novelletto, e o tricolor perdeu sua sequência de vitórias no Gaúcho.

Sem grandes emoções no primeiro tempo, São José e Grêmio não conseguiram surpreender a defesa adversária e os dois levaram o empate sem gols para o vestiário.

O jogo mudou no segundo tempo. O time da casa precisou de sete minutos para aproveitar o erro do tricolor e abrir o marcador, com Luiz Eduardo. O Grêmio chegou ao empate mais tarde, aos 27, com Pedro Lucas igualando o jogo em Porto Alegre.

O empate é suficiente para o Grêmio reassumir a liderança, dividindo com o rival colorado – ambos com 10 pontos. O São José tem apenas quatro pontos e ocupa a nona posição na tabela do estadual.

