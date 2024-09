Brasil sofre derrota para o Paraguai e cai para 5ª posição nas Eliminatórias

Endrick lamenta chance perdida pela seleção brasileira DANIEL DUARTE/Foto: AFP via Getty Images

Foto: Reprodução | 16 anos depois, a seleção brasileira voltou a ser derrotada para o Paraguai. Na noite desta terça-feira (10), no Defensores del Chaco, a canarinho foi derrotada por 1 a 0 na 8ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo.

O técnico Dorival Júnior mudou o time depois da vitória contra o Equador. No ataque, Luiz Henrique deu lugar a Endrick, com o treinador buscando mais presença de área.

Na tabela de classificação, a partida era muito importante para o Brasil. Após tropeços de Argentina e Uruguai, um triunfo poderia deixar a amarelinha mais próxima da liderança.

Mas o início não foi bom para a Canarinho. Aos 20 minutos, Diego Gómez aproveitou o corte de Gabriel Magalhães, chutou de trivela e acertou o cantinho para abrir o placar para o time da casa.

O primeiro chute brasileiro viria três minutos depois. Após escapada de Vini Jr. pela esquerda, a bola sobrou para Guilherme Arana, que chutou no cantinho, mas Júnior Alonso tirou quase em cima da linha.

Para o segundo tempo, Dorival deixou o time mais ofensivo, tirando Bruno Guimarães e Endrick para colocar Luiz Henrique e João Pedro.

O efeito foi quase instantâneo. No primeiro minuto, em boa trama coletiva, Rodrygo limpou a marcação, saiu cara a cara com o goleiro, mas bateu por cima do gol.

Mas não passou muito disso. Durante todo segundo tempo, as principais chances eram paraguaias, em contra-ataques puxados com a defesa brasileira aberta.

A derrota encerra uma sequência invicta do Brasil contra o Paraguai que já durava 16 anos. A última derrota tinha ocorrido em junho de 2008, por 2 a 0, com gols de Roque Santa Cruz e Salvador Cabañas no Defensores del Chaco.

Classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo:

Paraguai: 7º lugar, com 9 pontos

Brasil: 5º lugar, com 10 pontos

Próximos jogos da seleção paraguaia

Equador (F): 10/10, 18h (de Brasília) – eliminatórias para a Copa do Mundo

Venezuela (C): 15/10, 20h (de Brasília) – eliminatórias para a Copa do Mundo

Argentina (C): a confirmar – eliminatórias para a Copa do Mundo

Próximos jogos da seleção brasileira

Chile (F): 10/10, 21h (de Brasília) – eliminatórias para a Copa do Mundo

Peru (C): 15/10, 21h45 (de Brasília) – eliminatórias para a Copa do Mundo

Venezuela (F): a confirmar – eliminatórias para a Copa do Mundo

