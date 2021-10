Fluminense bate o Flamengo no Maracanã e segue na briga pela Libertadores

Em clássico movimentado, o Fluminense levou a melhor e venceu por 3 a 1 o Flamengo, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 39 pontos e colaram no G6 do Brasileirão.

Já os rubro-negros, com 46, caíram para terceiro e podem ver o Atlético-MG disparar na liderança.

No primeiro tempo, o Flamengo até começou melhor, mas viu o Fluminense marcar com John Kennedy, que também balançou as redes na etapa final. O Flamengo ainda diminuiu com Renê. No entanto, o Flu decretou a vitória nos minutos finais, com Abel Hernández.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, em jogo adiado, contra o Santos, na Vila Belmiro, às 19h00 (de Brasília). Já o Flamengo terá o confronto direto com o Atlético-MG, no sábado, no Maracanã, no mesmo horário.

O jogo – O clássico começou com o Flamengo melhor em campo. Tanto que os rubro-negros quase abriram o placar aos cinco minutos. Matheuzinho aproveitou escorada na área e cabeceou no travessão. Só que o Fluminense foi quem marcou aos 16. John Kennedy aproveitou cruzamento e finalizou para o gol, Diego Alves conseguiu a defesa, mas o atacante pegou o rebote para empurrar para a rede.

O revés foi sentido pelo Flamengo, que viu o Fluminense assumir o controle da partida. No entanto, os tricolores pouco avançavam e preferiam esperar os rubro-negros para sair nos contra-ataques. Os flamenguistas quase empataram aos 34 minutos, quando Vitor Gabriel aproveitou erro da zaga e finalizou em cima de Marcos Felipe. A bola ainda passou por baixo do goleiro, que conseguiu se recuperar a tempo.

Nos minutos finais, o clássico foi mais pegado, com algumas jogadas mais ríspidas. Nem Fluminense, nem Flamengo criaram boas chances. Assim, os tricolores foram para o intervalo à frente no placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com intenção de igualar o marcador. Os rubro-negros levaram perigo logo aos dois minutos, em cobrança de falta de Andreas Pereira. Só que, novamente, na primeira investida ao ataque, o Fluminense chegou ao gol no Maracanã, aos 15 minutos. Mais uma vez, Luiz Henrique cruzou e John Kennedy apareceu para mandar para a rede.

Assim como na etapa inicial, os rubro-negros sentiram o revés. O Fluminense aproveitou para avançar com mais intensidade e quase ampliou aos 23 minutos. Luiz Henrique cruzou rasteiro, John Kennedy deixou passar para Yago. O volante chutou para grande defesa de Diego Alves, que viu a bola ir ainda na trave.

No entanto, quando menos pressionava, o Flamengo conseguiu diminuir o marcador. Aos 25 minutos, Renê aproveitou rebote e acertou belo chute, sem chance para Marcos Felipe.

A partir daí, o clássico ficou aberto. O Flamengo foi em busca do empate, mas dava espaço para o Fluminense. Os tricolores foram mais competentes e chegaram ao terceiro gol aos 40 minutos. Abel Hernández foi lançado, levou a melhor sobre o marcador e finalizou no ângulo, sem chance para Diego Alves, para dar números finais no Maracanã.

