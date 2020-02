Brasil tem 11 casos suspeitos de novo coronavírus

Fiocruz treina profissionais de saúde de nove países para diagnosticar o novo coronavírus (Foto:Reprodução G1) Ministério da Saúde descartou 28 suspeitas desde o começo do monitoramento. Não há nenhum caso confirmado da doença no Brasil.

O Brasil tem 11 casos casos suspeitos de novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Os dados são do balanço divulgado às 13h30 deste domingo (9). Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.

No balanço de sábado (8), o país tinha oito casos suspeitos de coronavírus em investigação.

Os casos ainda sob investigação estão assim distribuídos: Minas Gerais (1), Paraná (1), Rio de Janeiro (2), São Paulo (3), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3).

Não há nenhum caso confirmado da doença no Brasil.

Casos na China

Subiu para 908 o número de mortes pelo novo coronavírus, informou neste domingo (9) o governo chinês. A quantidade de vítimas fatais já é maior do que a da epidemia da Sars.

Em toda a China, 40.171 casos de infecção pelo vírus foram confirmados e 23.589 estão sob suspeita. Apenas na província de Hubei, epicentro da doença, foram 2.618 novos casos confirmados neste domingo.

Por G1

09/02/2020 15h29

