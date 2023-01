Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, perde R$ 1,68 bilhão após crise na Americanas

Luciano Hang sempre apoiou e financiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Reprodução / Twitter Foto: © Reprodução / Twitter.

Sócios do economista também perdem milhões após notícia de rombo contábil na companhia

O economista e empresário Jorge Paulo Lemann, considerado o homem mais rico do Brasil na atualidade, de acordo com o ranking de bilionários da Forbes, perdeu 329 milhões, o que equivale R$ 1,6 bilhão de sua fortuna de US$ 16 bilhões nesta quinta-feira (12).

A perda acontece como resultado da forte queda das ações da Americanas no último pregão da bolsa.

Na quinta-feira (12), os papéis da varejista despencaram 77% após a renúncia de Sérgio Rial da presidência da companhia apenas 10 dias após assumir cargo, em decorrência da descoberta da rombo contábil de 20 bilhões nas contas da empresa.

Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, sócios de Lemann, e respectivamente o segundo e terceiro homens mais ricos do país, também perderam um montante milionário. Telles teve prerda de US$ 173 milhões em sua fortuna de US$ 10,8 bilhões, enquanto Sicupira perdeu US$ 199 milhões, ficando com US$ 8,8 bilhões.

Os três são sócios na empresas de investimentos 3G Capital e, através dela, apostam em investimentos na Americanas e em outras empresas. (Com informações msn.com ).

Jornal Folha do Progresso em 13/01/2022/17:39:16

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...