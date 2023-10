Brasil tem maior temperatura oficial do ano com mais de 44ºC

Goiânia (foto) teve uma quinta-feira tórrida e o calor prossegue | JACKSON RODRIGUES/PREFEITURA DE GOIÂNIA

A temperatura no estado de Goiás superou nesta quinta-feira os 44ºC, em marca que é extremamente elevada e muito raramente se registra em território goiano e mesmo no Brasil inteiro. Efeito de uma massa de ar superaquecida que cobre neste momento o Centro-Oeste do Brasil com marcas acima de 40ºC em uma extensão área.

De acordo com dados de estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima nesta quinta em Goiás chegou a 44,3ºC na estação de Aragarças, município de 20 mil habitantes que está na divisa com o estado do Mato Grosso.

A temperatura máxima de hoje no município goiano de Aragarças é a mais alta deste ano no Brasil na rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia. A marcas ficou apenas 0,5ºC abaixo do recorde nacional de temperatura máxima de 44,8ºC, observado na estação do órgão em Nova Maringá, estado do Mato Grosso, em 4 e 5 de novembro de 2020,

Os termômetros indicaram ainda máximas hoje em Goiás de 40,3ºC em Porangatu e 40,1ºC no município de Goiás. Na capital Goiânia, a estação automática do órgão federal apontou temperatura máxima de 38,2ºC.

O recorde histórico de temperatura na capital goiana é de 41,2ºC, no dia 7 de outubro de 2020. Naquele dia, a máxima em Aragarças, onde hoje fez 44,3ºC, foi de 41,5ºC. A cidade de Goiás anotou 42,8ºC naquela data.

O período mais quente do ano em Goiás não é o verão, mas o final do inverno e os meses de primavera pela chuva escassa. Goiânia tem temperatura máxima média mensal de 32,7ºC em agosto, 34,0ºC em setembro e 33,2ºC em outubro, mas na estação verão as média máximas mensais são inferiores com 30,6ºC em dezembro, igual valor em janeiro e 31,0ºC em fevereiro.

Ainda sobre a capital goiana como um exemplo de que o pior do calor não ocorre no verão, mas no fim do inverno e na primavera. De acordo com a estatística 1991-2020, a cidade teve, em média, por ano, 4 dias acima de 35ºC em agosto, 13 em setembro e 9 em outubro, entretanto somente um em média em dezembro, janeiro e fevereiro. De uma média de 31 dias por ano com mais de 35ºC em Goiânia, 26 ocorrem apenas no trimestre agosto a outubro.

O calor deve aumentar ainda mais no Centro-Oeste do Brasil, alerta a MetSul. Devem ser registradas nesta sexta e durante o fim de semana máximas entre 43ºC e 45ºC com registros isolados de até 46ºC, especialmente no Mato Grosso, o que se reflete no Norte do Mato Grosso do Sul e no Oeste de Goiás.

