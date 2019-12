Novo Progresso, comemora 28 anos de emancipação política nesta sexta-feira 13 de Dezembro de 2019.(Foto:Reprodução)

Há 28 anos, Lei Estadual no Pará criava o Município de Novo Progresso

O município de Novo Progresso esta localizado no Sudoeste do Pará completou nesta sexta-feira (13) 28 anos de emancipação político administrativo.

A data é histórica para o município, devido a Lei Estadual nº 5.700, de 13 de dezembro de 1991, que elevou o povoado a categoria de cidade e desmembrou o território do então distrito de Itaituba. A instalação do município se deu em 1 de janeiro de 1993 com a posse de seus primeiro Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. O município passou a existir com denominação de Novo Progresso.

O termo “Novo” foi acrescentado para diferenciá-lo de outro município da Federação com o nome de Progresso.

História

O surgimento de Novo Progresso se deve a construção da rodovia Santarém – Cuiabá, que em 1973, rasgou e desmatou a floresta amazônica. Em 1983, já se percebia um pequeno povoado, com uma igreja e um campo de futebol.

Garimpo

O ano de 1984 representou a mudança total na economia do lugar, com a descoberta de uma grande jazida de ouro, atraindo milhares de pessoas à localidade. Nessa época o povoado chamava-se Progresso. Surfurino Ribeiro promoveu venda de lotes, sendo que o primeiro foi vendido para Antônio Reginaldo Araújo, que ergueu um bar e restaurante, atendendo ônibus e viajantes, com alimentos e camas para dormir.

A comissão Pró-emancipação foi criada em 1985, sendo presidente o Sr.Laurindo Blatt.

Na sua emancipação, em 1993, tinha pouco mais de 5.000 habitantes. Hoje, a população estimada em mais de 30 mil habitantes. A sede do município está situada as margens da rodovia BR-163, no antigo km 1085 desta rodovia a uma distancia de 1.639 km da capital do estado.

O acesso a cidade se dá através da Rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), sendo a divisa do município com o estado de Mato Grosso a 367 km a Sul e a Norte a 79 km com o povoado de Moraes Almeida, localizado no município de Itaituba, PA.

2019 /28 anos

Atualmente, a cidade conta com mais de 30 mil habitantes, aguarda novo censo para atualizar dados, segue em expansão, tanto em relação à sua população quanto o seu território. Mesmo com isso, Novo Progresso consegue se manter com características que a princípio, parecem impossíveis de serem vividas em apenas um espaço, mas que tornam-se possíveis entre as ruas da cidade: suas características de desenvolvimento feito pela força do povo junto a um certo ar Amazônico. Com população misturada por gente de todo territorio do sul ,norte,nordeste, essa aparente dicotomia oposta acaba por fazer de Novo Progresso um lugar único e que muito teria à comemorar nestes 23 anos de existência.

A população vive entre a esperança de que a rodovia BR 163 a ferrovia (ferro-Graão) possa reativa a economia local, paralisada por ações do governo federal que atropelou o desenvolvimento com criação de UCs (unidades de conservação), impedindo o avanço da economia neste território tomado por terras férteis para agricultura e minério em abundância.

Com lento investimento por parte da esfera estadual e federal, temos ainda o mesmo hospital construído a 24 anos, com pouco equipamentos e ruas sendo pavimentadas em lentidão.

Novo Progresso nos seus 28 anos de existência muito pouco tem a comemorar. A perspectiva de crescimento é real, mas as deficiências no setor público tanto Estadual, Federal deixam a desejar.

Festividades

A fim de celebrar este marco, a administração municipal deixou a data para a Igreja Católica comemorar, neste dia também é o dia da padroeira da cidade Santa Luzia, a festa de 28 anos , na noite que antecedeu um show nacional com Mayara Azevedo foi realizado na ARPONOP com sucesso total.

A administração municipal parabeniza a toda a comunidade bom Progressense pela passagem desta data tão importante onde comemoramos os 24 anos de emancipação política administrativa agradecendo a participação e a colaboração de toda a população na busca do desenvolvimento deste município.

