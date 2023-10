Indígenas Munduruku flagram queimada ilegal dentro da TI Sawré Muybu no Pará

Indígenas Munduruku flagram queimadas ilegais dentro de TI no Médio Tapajós, no Pará. — Foto: Reprodução / Associação Pariri

Queimadas ocorrem dentro da TI há pelo menos quatro dias, segundo associação indígena. Denúncia foi protocolada no ICMBio de Itaituba.

Indígenas da etnia Munduruku flagraram queimadas ilegais dentro da Terra Indígena Sawré Muybu, na região do Médio Tapajós, no Pará.

Uma denúncia foi protocolada nesta sexta-feira (20), pela manhã, na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em Itaituba, no sudoeste do estado. O g1 pediu posicionamento do órgão ambiental e aguardava resposta até a publicação da reportagem.

Alessandra Korap, presidente da Associação Pariri, afirma que o fogo está ocorrendo há pelo menos quatro dias na área de preservação, que fica sobreposta à Floresta Nacional Itaituba II.

“É um crime ambiental, eles queimam para aumentar área de pasto, para colocar soja, então estamos cobrando mais fiscalização dos órgãos ambientais”.

Korap afirma ainda que “o povo do Médio Tapajós pede que seja feito algo, porque tem floresta queimando e há risco de vida das comunidades indígenas”.

“Que o dinheiro do Fundo Amazônia seja usado na prática para adquirir equipamentos e fortalecer o combate aos crimes ambientais aqui na Amazônia”, ela declara.

A TI Sawré Muyby do povo Munduruku tem 178 mil hectares de área que deveria ser preservada, compreendendo os municípios de Itaituba e Trairão. A aréa já foi identificada e está em processo de delimitação.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2023/16:55:59

