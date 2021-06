Brasil vira em cima da Colômbia no último lance e segue 100% na Copa América

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e se manteve 100% na Copa América. O resultado deixou a Seleção de Tite na liderança do Grupo B, com nove pontos.

A Colômbia, na segunda colocação, segue com quatro pontos.

Os colombianos abriram o placar logo no início com Luiz Díaz, que acertou um lindo voleio. O empate brasileiro veio apenas na etapa final, com Roberto Firmino, depois de cruzamento de Renan Lodi. A dupla havia entrado em campo há poucos minutos.

O gol brasileiro gerou muita reclamação dos visitantes porque a bola bateu no árbitro argentino Nestor Pitana antes de chegar em Lodi. Mas, como a posse de bola já era do Brasil, o lance não foi paralisado e o gol acabou confirmado.

No último lance, já aos 54 minutos, Casemiro apareceu livre na área para aproveitar a batida de escanteio de Neymar e decretar a virada brasileira.

No próximo domingo, o Brasil vai enfrentar o Equador, no Estádio Olímpico de Goiás, às 18 horas, para encerrar a participação nesta primeira fase.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Figueiredo/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...