Na despedida de Gerson, Bruno Henrique brilha e Flamengo bate o Fortaleza pelo Brasileirão

O Flamengo se recuperou no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Os rubro-negros venceram por 2 a 1 o Fortaleza, no Maracanã, na partida que marcou a despedida do meia Gerson.

Com o resultado, os cariocas chegaram a nove pontos e segue entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza, com 11, vai vendo os rivais ultrapassarem na tabela.

O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu 2 a 0 com dois gols de Bruno Henrique. Na etapa final, o Fortaleza descontou com David.

Na próxima rodada, o Flamengo viaja para Caxias do Sul, onde encara o Juventude, no domingo. No mesmo dia, o Fortaleza terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo – O Flamengo começou a partida perdendo chance incrível logo aos dois minutos. O goleiro Felipe Alves saiu errado e a bola veio em Vitinho. Só que o atacante mandou sobre o travessão. os rubro-negros seguiam na pressão e abriram o placar aos 20. Bruno Henrique roubou a bola de Felipe na área e chutou no canto.

O Fortaleza tentou avançar após o revés, mas viu o Flamengo quase ampliar aos 28 minutos. Em contra-ataque rápido, Michael foi lançado, entrou na área e chutou para grande defesa de Felipe Alves. Na cobrança de escanteio seguinte, Rodrigo Caio subiu sozinho, mas mandou pela linha de fundo.

Os visitantes só conseguiram assustar aos 33 minutos. Yago Pikachu chutou da entrada da área e viu a bola passar perto do gol de Diego Alves. Só que aos 42, o Flamengo ampliou a vantagem. Em avanço rápido, Bruno Henrique foi lançado, entrou na área e chutou sem chance para Felipe Alves.

O Fortaleza voltou com tudo no segundo tempo. Tanto que na primeira chegada diminuir o marcador no Maracanã. Após troca de passes rápida, David recebeu passe e finalizou sem chance para Diego Alves.

O gol fez a partida ficar aberta. Tanto Flamengo quanto Fortaleza buscavam o ataque. Os rubro-negros chegaram a acertar a trave com Bruno Henrique. Depois, Gerson recebeu na área e parou em grande defesa de Felipe Alves. No rebote, Matheuzinho chutou e viu Marcelo Benevenuto salvar em cima da linha.

Na parte final, o Fortaleza esboçou uma pressão, mas viu o Flamengo se segurar para sair de campo com a vitória.

