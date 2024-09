Brasileira atropela sete e mata duas turistas na Itália

(Foto:Reprodução FACEBOOK) – A motorista teria ultrapassado dois sinais vermelhos, atingindo duas jovens alemãs, de 18 e 19 anos, além de outras cinco pessoas.

Na última quarta-feira (18), uma brasileira de 44 anos, cuja identidade não foi revelada, atropelou sete pessoas, resultando na morte de duas turistas alemãs em Lido di Camaiore, na Itália. Tanto a motorista quanto as vítimas foram levadas ao hospital. Após realizar um exame toxicológico, a brasileira foi presa sob acusação de homicídio.

De acordo com a imprensa local, a motorista teria ultrapassado dois sinais vermelhos, atingindo duas jovens alemãs, de 18 e 19 anos, além de outras cinco pessoas, incluindo uma mulher de 60 anos que sofreu politraumatismo. O veículo só parou após colidir com outros dois carros e também danificou 10 veículos estacionados na área. A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram na Viale Colombo, local do acidente.

O prefeito de Lido di Camaiore, Marcello Pierucci, descreveu as “imagens do gravíssimo acidente” como “chocantes” e lamentou o ocorrido: “O impacto do ocorrido se junta à dor pelas duas pobres meninas que perderam a vida”.

Atualmente, a motorista está em prisão domiciliar enquanto aguarda o julgamento.

