Festa do Çairé 2024 começa nesta quinta-feira, 19

É a maior manifestação folclórica do Oeste do Pará | Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira, 19, começa o Çairé 2024. A festa começa com uma intensa programação, a partir das 04h30 com a Alvorada, seguido das buscas das personalidades do rito religioso, o Juiz e da juíza e procuradores, seguido da busca dos mastros na praia da Gurita com grande cortejo, até o hasteamento na Praça do Çairé. E prossegue com atividades culturais, atrações artísticas e a disputa dos botos Tucuxi e Cor de Rosa.

“O ritual religioso continua bastante valorizado pela comunidade local, visitantes e pesquisadores. Ele é a essência em destaque na grande festa do Çairé. O traslado dos mastros, da praia da Gurita à Praça do Çairé, seguido da abertura oficial da festa, sempre leva a emoção de comunitários e visitantes. Vamos vivenciar como a própria temática destaca a ancestralidade amazônica”, disse a secretária municipal de Cultura, Elisângela Pinto.

Disputa dos botos

Cor de Rosa e Tucuxi vão defender respectivamente, os temas Rikwé (palavra indígena que significa vida) e Tradição e Morada Pirajaguara. Serão avaliados pelos jurados as apresentações de 16 itens: Apresentador, Cantador, Rainha do Çairé, Cabocla Borari, Curandeiro, Rainha do Artesanato, Boto Homem Encantador, Boto Animal Evolução, Rainha do Lago Verde, Carimbó, Organização do Conjunto Folclórico, Alegorias, Letra/Música, Ritual, Sedução e Galera.

O Çairé 2024 tem patrocínio de Equatorial Energia, Banpará, Coca-Cola, Devassa, Guaraná Tuchaua e Vivo. Apoio institucional de Prefeitura de Santarém, Acordo de Cooperação Técnica MTur/Sesc/Senac, Governo do Estado do Pará, Fundação Cultural do Estado do Pará e Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear.

Apoio de: O Boticário, Unama, Maná Produções, Assessoria Cultural, Borari Filmes e Comunidade de Alter do Chão e incentivo cultural da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

