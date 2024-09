Operação ‘Sairé Seguro’ cumpre mandados de prisão, busca e apreensão em Santarém | PA

Pistola 9mm, drogas e dinheiro foram apreendidos no primeiro dia da Operação Sairé Seguro — Foto: Victor Daniel / TV Tapajós

Operação visa identificar e prender membros de grupo criminoso que atua no tráfico de drogas.

Operação “Sairé Seguro” deflagrada pela Polícia Civil em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (19) cumpre mandados de busca e apreensão, e também de prisão, expedidos pela Justiça a pedido da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

De acordo com informações do superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, ao menos oito mandados foram cumpridos pela manhã, entre eles, a prisão de Joelisson Mendes de Sousa, conhecido como “Thomas Shelby”, que é apontado como membro de facção criminosa que atua no tráfico de drogas no município.

Contra Joelisson Mendes, além de um mandado de prisão preventiva que foi cumprido, houve também a prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

“Essa operação busca identificar, localizar e prender suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas no município, e assim garantir a segurança na zona urbana de Santarém e na vila de Alter do Chão, devido ao aumento da circulação de pessoas nesse período de festividade do Sairé. Mas é uma operação que não encerra agora, temos equipe também em Alter do Chão dando cumprimento a mandados e outras apreensões e prisão podem acontecer no decorrer dos dias”, explicou Jamil Casseb.

O delegado Gabriel Delfino, que responde interinamente pela delegacia de homicídios, informou que Joelisson foi localizado e preso em uma residência que estava sendo monitorada pela polícia. Inclusive a prisão se deu em flagrante por conta da quantidade de material entorpecente encontrada em posse dele, assim como uma pistola 9mm sem registro e dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

O diretor da 16ª Seccional Urbana de Santarém, delegado Kleidson Castro, disse que todo o material apreendido será analisado e as investigações terão continuidade para que mais pessoas envolvidas na facção criminosa sejam presas. “Essa operação visava a identificação de um grupo criminoso que estava atuando na cidade, uma parte desse grupo estava no bairro da Área Verde e outra em outros pontos da cidade. Agora como desdobramento dessas apreensões todo o material apreendido vai passar por análise para continuidade dessas investigações que serão capitaneadas pelo delegado Gabriel”, explicou.

Entre os entorpecentes apreendidos no primeiro dia da operação há skank, crack e cocaína, pesando aproximadamente 4kg. Também foram apreendidos: um veículo SUV e uma Motocicleta Bros, que eram utilizados no fornecimento de entorpecentes na região de Santarém.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/10:32:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...