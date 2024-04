Terremoto próximo e alerta de tsunami: Japão vive emergência na semana em que recebe F1

Na quarta, feira, alerta de evacuação de áreas costeiras nas ilhas japonesas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama por perigo de tsunami após abalo em Taiwan (Foto: Reprodução/Yahoo)

A Fórmula 1 já chega ao Japão para a corrida do fim de semana e encara uma quarta-feira com ameaça de tsunami na costa. Porém distante de Suzuka.

O final da noite de terça-feira no Brasil, já manhã de quarta-feira (3) no Extremo Oriente, foi palco de uma emergência natural próximo à praça que recebe a Fórmula 1 no fim de semana. Após um terremoto de grandes proporções perto da costa de Taiwan, o Japão chegou a estar em modo alerta para perigo de tsunami. Horas depois, ameaça foi levantada.

O terremoto foi registrado às 8h58 locais (21h58 de Brasília) a 21 km da cidade de Hualien, em Taiwan, a 34,8 quilômetros de profundidade. A força do tremor principal foi bastante alta, 7,4 graus na escala Richter, seguido de tremores secundários — o mais forte deles chegou a 6,5 graus de magnitude.

O tremor foi sentido na capital, Taipei, que fica a cerca de 200 km de Hualien. Segundo a Agência Nacional de Incêndios de Taiwan, sete mortes foram confirmadas até o momento, com pelo menos 700 feridos e pessoas ainda presas em construções que vieram abaixo total ou parcialmente. É o maior terremoto registrado em Taiwan desde 1999. Naquela ocasião, cerca de 2.400 pessoas morreram em decorrência do desastre.

Logo após o impacto, a Agência Meteorológica do Japão (JMA) enviou alerta de tsunami para Taiwan, o próprio Japão e as Filipinas. No Japão, casa da F1 nos próximos dias, os avisos estavam concentrados nas regiões mais próximas de Taiwan: as ilhas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama. Yaeyama está localizada a cerca de 300 km de Hualien, na costa Leste de Taiwan, enquanto Miyakojima (cerca de 450 km) e Okinawa (750 km) estão um pouco mais afastadas.

O aviso da JMA veio após a detecção da mudança de níveis de altura e força do mar em direção às ilhas japonesas e alertava para possíveis ondas de até 3 m de altura. “Ondas de tsunami estão se aproximando da costa. Evacuar o mais rápido possível. As ondas podem bater repetidamente. Continue a evacuar a região até que todos os alertas sejam encerrados”, afirmou. Aviso parecido ao dado pela agência sismológica das Filipinas.

Apesar dos alertas, Okinawa e as demais ilhas ficam bastante separadas da ilha principal do Japão. Okinawa, a maior e mais próxima, está a quase 650 km do território principal e a 1.700 km de Suzuka, onde a F1 está hospedada. Em Suzuka, nenhuma ameaça de tsunami foi emitida.

Nas horas seguintes ao alerta, Okinawa vivenciou apenas impacto de uma onda de 0,3 m, portanto pequena e que passou sem deixar danos. É comum que formações anormais de ondas no oceano percam força antes de se impactar contra regiões costeiras. Ondas menores que 0,3 m foram vistas em outros países e territórios da região: Guam, Indonésia, Marianas do Norte, Micronésia, Palau, Coreia do Sul, Vietnã, além das Filipinas. Mas nenhum dano foi registrado.

Já em Taiwan, na região de Chenggong, que fica a mais ou menos 100 km do epicentro do terremoto, foi notada a maior onda causada pelo abalo, que chegou a pouco menos de 0,5 m.

A Agência Meteorológica do Japão já cancelou o alerta de tsunami, bem como a das Filipinas.

Taiwan, Japão e Filipinas estão no centro do Círculo de Fogo do Pacífico, que vai da Indonésia ao Chile e conta com fortíssima atividade sísmica e vulcânica.

O GRANDE PRÊMIO acompanha AO VIVO e EM TEMPO REAL todas as atividades do GP do Japão, em Suzuka, e transmite classificação e corrida em segunda tela, em parceria com a Voz do Esporte, na GPTV, o canal do GP no Youtube. Além disso, debate tudo que aconteceu na pista com o Briefing após segundo treino livre e classificação, além de antes e depois da corrida. O treino livre 1 está marcado para as 23h30 da quinta-feira (horário de Brasília, GMT-3), seguido pelo TL2 às 3h da sexta-feira; ainda na noite da sexta-feira, vem o TL3, marcado para às 23h30, seguido pela classificação, às 3h do sábado; no domingo, a largada está marcada também para as 2h.

Fonte: Grande Prêmio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/13:25:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...