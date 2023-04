Brasileiras presas na Alemanha tiveram malas trocadas

Momento em que um funcionário troca a etiqueta das malas das brasileiras Foto:| reprodução/vídeo

Um vídeo divulgado no último domingo (09) mostra um funcionário trocando as etiquetas das malas das brasileiras que foram presas por tráfico internacional de drogas

As brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paollini, casadas há 12 anos, são conhecidas pelas inúmeras viagens que já realizaram. Há um mês, contudo, os belos registros e as experiências compartilhadas ruíram quando as duas foram parar em um presídio feminino em Frankfurt, na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas.

Ambas alegam inocência e um vídeo, divulgado no último domingo (09), no programa Fantástico, pode reforçar essa alegação: a Polícia Federal descobriu que as etiquetas das malas das duas foram trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As imagens foram registradas por um circuito interno. A polícia afirma que as etiquetas foram colocadas nas malas com drogas atrás de uma pilastra, um ponto cego da câmera.

Veja ao vídeo:



PRISÃO

Na última semana, a Polícia Federal prendeu seis pessoas envolvidas na quadrilha que, segundo a investigação, seria a responsável por trocar as etiquetas das malas de Kátyna e Jeanne.

Com a constatação das imagens, a PF comunicou que está transmitindo todo o conteúdo comprobatório da investigação para as autoridades na Alemanha. Existe também um otimismo que isso comprove a inocência das brasileiras.

Enquanto isso, o consulado brasileiro em Frankfurt presta assistência às famílias de Kátyna e Jeanne. Já a polícia alemã disse que não estava autorizada a dar informações sobre casos individuais.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações da Redação do DOL em 10/04/2023/17:40:21

