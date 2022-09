Menino de 7 anos e jovem são libertados após 16 horas como reféns em Belo Horizonte

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A assessoria do Hospital João XXIII informou que não divulga o quadro de saúde de pacientes. (Com informações de Leonardo Augusto/folha.uol).

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais confirmou que Pereira esteve no sistema prisional do estado nas datas citadas pelo Fórum Lafayette, de 26 de junho de 2008 a 16 de junho de 2016.

O sequestrador já tem condenação em Minas Gerais por feminicídio, crime ocorrido em 2008, conforme informações do Fórum Lafayette, a primeira instância da Justiça no estado.

As duas vítimas deixaram o local escoltadas por policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) de Minas Gerais.

You May Also Like