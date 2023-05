Mulher viraliza por dançar funk na festa de aniversário da filha e rebate críticas Foto:Reprodução/Twitter.

Pernambucana ganha seguidores e faz piada: ‘Farofa da Gkay, estou pronta’

Era para ser só uma festa de aniversário infantil com a temática da Disney, mas um vídeo foi parar no tribunal das redes sociais. Brenna Azevedo entrou ao lado da filha ao som de “Movimento sanfoninha”, de Anitta, e se jogou no funk, com direito ao quadradinho. As críticas logo vieram desde a roupa da mãe aos movimentos da dança. Houve quem preferisse fazer piada com as reações de Mickey e Minnie, os animadores do evento. Chateada com a repercussão, a mãe da criança se pronunciou:

Veja ao vídeo:

Mulher viraliza por dançar funk na festa de aniversário da filha e rebate críticas: 'Eu estava eufórica e realizada'https://t.co/S85t3VYGns pic.twitter.com/TkO5tmPvQr — Sessão Extra (@sessaoextra) May 24, 2023

“Galera, não sei nem por onde começar para falar sobre tudo o que está acontecendo. As pessoas estão me criticando, julgando, me chamando de milhões de coisas horrorosas, sem saber ao menos o que estava acontecendo na festa. Eu estava eufórica, feliz, realizada que eu conquistei a festa da minha filha. As pessoas estão me atacando”, disse Brenna, no story.

Enquanto Brenna dançava o ex-namorado carregava no colo a filha dos dois. Até isso, ela precisou explicar.

“Primeiro, o pai da minha filha não é corno. (risos) Segundo, eu não sou casada com ele. Terceiro, eu não trabalho em casa de thermas. Pelo amor de Deus. Quarto, as pessoas têm direito de serem felizes como elas quiserem”.

Sobre o look escolhido, a matriarca rebateu críticas apontando hipocrisia por ver estas mesmas pessoas defendendo famosas pelas mesmas escolhas.

“As pessoas estão indignadas porque eu estava com vestido transparente e calcinha para fora. Uau, a ‘bunda dela está para fora’. As pessoas vão a outros países fazerem isso. Eu vejo mãe de famosos fazendo pior. Todo dia postando coisas absurdas e ninguém acha absurdo. E falam que o que fiz foi absurdo. Vocês vão lá e deixam o like”.

Centro da polêmica, a pernambucana rapidamente conquistou seguidores. Só no Instagram, já eram mais de 22 mil até o fechamento da reportagem. Alçada ao posto de nova influencer, Brenna fez piada.

“Farofa da Gkay 2024: estou pronta”, escreveu ela no story, após momentos antes ter dito uma frase de efeito: “Agradeço as mensagens de carinho. Como diz o L7: eu faria tudo de novo”.

Fonte:Leonardo Ribeiro/extra Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/05/2023/17:38:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...