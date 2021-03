Grêmio vence Aimoré e segue invicto no Campeonato Gaúcho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Apesar do domínio, o Aimoré ainda teve três excelentes oportunidades – mas parou em três milagres do goleiro Brenno, que garantiu a vitória tricolor.

O Grêmio saiu na frente ainda na primeira etapa, aos 32 minutos, com Guilherme Azevedo – o próprio atacante sofreu pênalti e converteu para o fundo da rede. Mais tarde, já aos 42 minutos, Ricardinho aproveitou a falha do goleiro e ampliou.

No confronto em Porto Alegre, o Grêmio alugou o campo do Aimoré para jogar bola. Sem dar oportunidade alguma para os visitantes, o tricolor dominou o jogo do início ao fim.

O Grêmio entrou nesta sexta-feira em uma nova partida pelo Campeonato Gaúcho. Jogando em casa, o tricolor recebeu a equipe do Aimoré e venceu por 2 a 0. O resultado mantém a invencibilidade e liderança da equipe no estadual.

