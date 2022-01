Naufrágio – Corpo de criança é encontrado no quarto dia de buscas

Naufrágio aconteceu na última segunda-feira (27) em Santana do Araguaia | Reprodução

O corpo de uma criança que estava na relação dos desaparecidos do naufrágio ocorrido na última segunda-feira (27) foi encontrado no início da manhã desta sexta-feira (31). De acordo com as informações repassadas por voluntários que participam das buscas, o corpo foi encontrado às proximidades do porto da balsa, que faz a travessia entre a cidade de Caseara (TO) e Santana do Araguaia no Pará. (A informação é de Dinho Santos)

A distância entre o local onde ocorreu o naufrágio e onde o corpo da criança foi encontrado é de aproximadamente 4 mil metros.

A partir desta sexta-feira (31), as buscas pelos quatro desaparecidos, serão feitas somente por integrantes do Corpo de Bombeiros e voluntários e barqueiros que integram a Associação dos Barqueiros de Santana do Araguaia e de Barreira de Campo.

Integrantes da Marinha do Brasil e o helicóptero que participavam das buscas, encerraram a participação na força-tarefa na tarde de ontem quinta-feira.

Até a publicação dessa matéria a polícia não havia revelado a identidade da criança encontrada nessa manhã.

