Brasileiro israelense está internado em estado crítico após ataque em Jerusalém

(Foto:Reprodução) – Um homem abriu fogo contra as pessoas em um posto de controle na região de Shuafat na noite de sábado (08). Além do brasileiro, uma soldada morreu e uma terceira pessoa ficou ferida.

David Morel, um brasileiro de 30 anos, com cidadania israelense, está internado em coma após um ataque ocorrido na noite de sábado (8) em um posto de controle do exército em Jerusalém Oriental, no campo de refugiados palestinos em Shuafat. David está em Israel há sete anos e se mudou para Jerusalém há pouco tempo.

Um homem se aproximou do posto de controle de Shuafat atirando, enquanto um veículo também passou abrindo fogo. O tiroteio, em um bairro árabe, matou Noa Lazar, uma soldada de apenas 18 anos. Uma terceira pessoa também ficou ferida. A identidade do autor não foi revelada.

De acordo com o Centro Médico Hadassah, David ficou gravemente ferido e foi operado pela equipe neurocirúrgica. Ele está na UTI, sob sedação e intubado. O hospital afirmou que ele, natural de Belém do Pará, adquiriu a cidadania israelense em 2017.

A região de Jerusalém Oriental é ocupada pelo estado de Israel desde 1967 e não é reconhecida como parte do território israelense. Confrontos são recorrentes na região. Na busca pelo atirador, hoje (09) houve choque entre tropas do exército de Israel e Palestinos em Shuafat.

“Nós não vamos nos calar e nem descansar até que tragamos justiça ao terrorista”, disse o primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid.

O porta-voz do Hamas disse que o ocorrido é uma “resposta esperada quando se trata da opressão e da humilhação diárias sofrida pelos palestinos pelas forças de segurança israelenses ou pelos colonos judeus extremistas”. (Com informações do G1).

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/10:25:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...