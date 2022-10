Patrão intervém em briga de casal e mata funcionário a golpe de foice em Marabá

(Foto:Reprodução) – Ele ainda teria decepado a mão da vítima

Um homem, identificado como Francisco das Chagas Sousa da Silva, foi preso, no último sábado (8), acusado de homicídio. Ele é suspeito de matar o seu funcionário, Deivison de Sousa, conhecido como “Concho”, com um golpe de foice no pescoço, e ainda decepar a mão da vítima. O caso ocorreu em Marabá, sudeste do Pará.

Uma mulher, que encontrou o corpo do homem mutilado, foi quem acionou os policiais. Segundo informações da Polícia Militar, divulgadas pelo portal, Deivison brigava com sua esposa e utilizava a foice para acertar a mulher, quando Francisco interviu na briga para desarmar o homem e acabou decepando a mão dele com a ferramenta.

“A vítima conseguiu correr alguns metros, mas Francisco perseguiu e o golpeou com uma foice na altura do pescoço. A esposa da vítima conseguiu escapar correndo”, disse o delegado da Polícia Civil, Melquisedeque Ribeiro.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal foram acionados e as testemunhas e a esposa da vítima foram encaminhados para a Delegacia de Parauapebas.

