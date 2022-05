Brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impostos em 2022

Para o cálculo são considerados os valores totais pagos para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições (Foto:Reprodução)

No ano passado, este mesmo valor só foi alcançado em 19 de maio

O volume de impostos pagos pelos brasileiros neste ano chegou à marca de R$ 1 trilhão, às 1h37 desta terça-feira (3). No ano passado, esse valor só foi alcançado em 19 de maio.

No Pará, neste ano, já foram pagos R$ 153 bilhões em impostos. Os números são do Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), criada em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).

Para o cálculo são considerados os valores totais pagos para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. A ACSP informou em nota que a maior arrecadação observada neste ano é resultado da inflação elevada, que atualmente está acima de 10%.

Pelo Impostômetro, o cidadão pode acompanhar quanto o país, os estados e os municípios estão arrecadando com tributos e também saber o que dá para fazer com todo o dinheiro arrecadado. Com mais de um trilhão de reais, é possível, por exemplo, comprar 2.775.496 unidades do carro BMW M2 2.0 ou 22.268.145 unidades do carro Citroen C3 Origine 1.5, além de mais de 1,4 milhões de apartamentos com três quartos, de 114 m² no Centro de Guarulhos, em São Paulo. Aplicado na poupança, esse dinheiro renderia R$ 134.716 por minuto.

Os números podem ser acessado no endereço www.impostometro.com.br.

