Brenner marca na estreia e Remo vence Amazônia no Baenão

Brenner comemora abertura do placar. (Foto:Sidney Oliveira / O Liberal)

Em noite chuvosa, azulinos largam na frente pelo grupo C da competição

Em uma partida tecnicamente morna, com direito a chuva e pouca torcida, o Clube do Remo conseguiu largar na frente, na estreia do Campeonato Paraense, ao vencer o Amazônia Independente, por 1 a 0. As duas equipes duelaram na noite desta quinta-feira (27), no estádio Evandro Almeida, em Belém. Com a vitória, os azulinos somam três pontos e lideram o grupo C, ao lado do Castanhal.

Assista aos melhores momentos: As informações são de Luiz Guilherme Ramos

A noite fechada, com oscilações de chuva do início ao fim da partida, não permitiram um jogo aberto. Os primeiros minutos foram de estudos por ambos os times, com jogadas girando pelo meio-campo e inversões pelas laterais. De um lado o Remo tentava enfiadas de bola, enquanto o Amazônia, que ascendeu à divisão principal este ano, se lançava nos contra taques, aproveitando os erros de ataque adversário.

Com leve domínio do meio-campo, coube aos remistas as melhores oportunidades através das bolas paradas. Em uma delas, aos 19 minutos da etapa inicial, Bruno Alves cruzou na pequena área, Erick Flores desviou e Brenner abriu o placar. A partir daí, o nível técnico do jogo caiu, com muitas jogadas truncadas e alguns lances de falta. Paulo Pontes, pelo Amazônia Independente, e Ronald, do lado azulino, levaram cartão amarelo.

.VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

De volta à segunda etapa, os técnicos promoveram as primeiras substituições. De um lado, Paulinho Curua e Luan substituíram Pingo e Brenner, respectivamente pelo lado remista, enquanto Dudu e Erê entraram no lugar de Edicleber e Adauto. Remo foi mais eficiente, principalmente na bola parada. Após o gol, o Amazônia se lançou mais ao ataque e acabou abrindo espaço para o Remo, que não conseguiu ampliar.

Na tentativa de igualar o marcador, o Amazônia fez mais duas alterações para avançar o time, e até mudou o estema tático e se armou no 4-3-3, igualando o esquema adversário, mas a mudança não surtiu muito efeito e a partida acabou em 1 a 0 para o Clube do Remo, que enfrenta o Paragominas, no próximo domingo (30), na Arena Verde. Já o Amazônia Independente encara o Castanhal, às 16h de domingo, no CT do Remo.

FICHA TÉCNICA

Local: Baenão

Árbitro: Elaine da Silva Melo

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Rafael Ferreira Vieira

Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Paulo Henrique; Anderson Uchôa (Marco Antônio), Pingo (Paulinho Curua), Erick Flores; Bruno Alves (Veraldo), Ronald (Thiago Mafra) e Brenner (Luan).

Técnico: Paulo Bonamigo

Amazônia Independente: Marcio; Paulo André, Paulo Pontes (Elcinho), Robinho e Juninho; Masara, Edicleber (Dudu), Palhoça (Tikó) e Rosivan; Adauto (Erê) e Juninho Silva (Danilo)

Técnico: Matheus Lima

Cartão Amarelo: Ronald, Marlon (Remo) Paulo Pontes, Dudu (Amazônia Independente)

Jornal Folha do Progresso em 28/01/2022/11:16:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...