Motorista de aplicativo é suspeito de matar padrasto no Pará

Crime aconteceu dentro de uma residência no Conjunto Parque dos Castanhais | Foto:Reprodução

Suspeito do crime estava em liberdade provisória, trabalhando como motorista de aplicativo

O primeiro mês de um novo ano caminha para o fim e com o registro de um caso bárbaro de violência familiar. Depois da morte de um sargento da Polícia Militar no início da semana, o crime ocorreu dessa vez no município de Castanhal, nordeste paraense. As informações são do Correio do Norte

Na tarde desta quinta-feira (27), no Conjunto Parque dos Castanhais, viaturas da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência de um homicídio. A vítima, que não teve a identidade revelada, tinha 44 anos e seria padrasto do suspeito do crime. Moradores testemunham que ambos possuíam um histórico de desentendimento, o que poderia ter resultado no assassinato.

O suspeito, que também teve sua identidade preservada, cometeu o crime usando arma de fogo e, até então, estava em liberdade provisória, trabalhando como um motorista de aplicativo.

O DOL procurou a Polícia Militar para obter detalhes sobre a ocorrência, mas não obteve retorno.

Jornal Folha do Progresso em 28/01/2022/11:25:50

