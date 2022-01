Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O professor Tim Spector, por trás do Zoe Covid Symptom Study App, disse ao jornal The Sun que os britânicos que contraem a Ômicron estão a experienciar dores de garganta severas.

(Foto:© Shutterstock) – A variante Ômicron do novo coronavírus está provocando sintomas diferentes dos associados à estirpe Delta, assemelhando-se mais aos de ‘simples’ constipações ou gripes – no entanto, há um sinal em particular que a distingue dos outros vírus. O “sintoma muito doloroso” da Ômicron que difere da gripe comum

