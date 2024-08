Briga em pescaria acaba com um morto e outro ferido, em Novo Progresso

(Foto:via WhatsApp)- Um homem não identificado foi morto no último domingo, 18 de agosto de 2024, após ser atingido na barriga com um disparo de espingarda calibre 20 e outro foi baleado no braço com tiro de espingarda calibre 22 em uma fazenda no interior do município de Novo Progresso.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, uma pescaria entre amigos foi marcada no último fim de semana por funcionários da fazenda do S Da Mata, distante aproximadamente 40 km na vicinal Mutuaca,na comunidade de Alvorada da Amazônia. Funcionários da fazenda convidaram amigos de Novo Progresso para a pescaria, que se prolongou no final de semana, neste tempo rolou muita cachaça, no local havia umas doze pessoas, ao final da tarde de domingo em uma bebedeira com cachaça, aconteceu uma desavença entre o grupo em seguida disparos de arma de fogo. Um homem foi atingido na barriga e morreu no local, outro teve perfuração no braço com disparo de espingarda calibre 22, após a confusão os autores do crime fugiram rumo ignorado. A polícia Militar atendeu a ocorrência.O homem ferido foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal de Novo Progresso, está em observação.

Ainda conforme relatos de testemunha, outros envolvidos ficaram com ferimentos leve, e a tragédia só não foi maior porque alguns impediram que continuasse e tomaram armas.

O autor do crime, que não teve a identidade revelada, bem como todos os envolvidos estavam sob efeito de bebidas alcoólicas. O Caso foi registrado na DEPOL de Novo Progresso.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2024/21:08:48

