Briga termina com um morto e outro ferido a facadas em Uruará

Uma briga entre indivíduos na zona rural de Uruará (PA) terminou com um morto e outro ferido a golpes de arma branca do tipo faca.

O caso ocorreu na Vila do km 150, no final da tarde de domingo (28/3). Um homem identificado pelo nome de Eliomar Lima, 24 anos, morreu no local com vários ferimentos de faca no abdômen e nas costas.

Outro indivíduo ferido foi encaminhado para o Hospital Municipal de Uruará. A Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local. Segundo a PM, a briga teria sido motivada por ciúmes envolvendo mulher. De acordo com a Polícia Civil, relatos preliminares dão conta de que após uma discussão Eliomar teria dado um golpe de faca no nacional J.W, que este tomou a faca de Eliomar e efetuou vários golpes de faca no desafeto que evoluiu a óbito.

O SAMU foi acionado e socorreu J.W que passou por cirurgia no Hospital Municipal de Uruará.

O corpo de Eliomar foi removido para o necrotério. As investigações policiais estão em curso para elucidar as circunstâncias do crime.

Fonte: Gazeta Real

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...