Suspeitos de terem atirado na cabeça de PM em Santarém são presos com drogas, arma e moto roubada em Rurópolis

Homens foram presos em Ruropolis na sexta (18) — Foto: Divulgação – Dois homens, suspeitos de terem atirado de raspão na cabeça de um policial militar em Santarém, no oeste do Pará, foram presos na sexta (18) em Rurópolis. A dupla foi presa na BR-230 após a comunidade Flor-da-Selva.

De acordo com informações da polícia, as diligencias foram feitas após troca de informações entre as Polícias Civil de Placas e Rurópolis sobre a movimentação dos suspeitos na região. (Com informação de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém)

Policiais Civis e Militares da 17ª CIPM fizeram buscas aos suspeitos que foram localizados na rodovia após terem caído da motocicleta.

Na abordagem a polícia localizou com os suspeitos uma arma que, possivelmente, pertence ao Policial Militar que sofreu o atentado em Santarém.

A polícia também apreendeu com a dupla drogas, mais uma arma, uma balança de precisão e dinheiro. A moto utilizada pelos suspeitos também tinha registro de roubo e um dos homens é foragido do sistema penal.

Segundo o titular da delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, o delegado Ariosnaldo Vital Filho, os referidos foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e munições e receptação de motocicleta com registro de roubo.

Os suspeitos, a moto e o material apreendido foram levados para a delegacia de Rurópolis, onde o caso foi registrado.

Atentado a PM

Um soldado da Polícia Militar foi alvejado com um tiro de raspão na cabeça, dentro de um estabelecimento que comercializa frangos, na rodovia Santarém-Curuá-Una, próximo à ponte do Urumari, em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu em agosto de 2021.

O soldado Aimoré estava dentro do estabelecimento, quando dois homens que chegaram tranquilamente ao local como se fossem clientes, entraram e logo em seguida, um deles sacou uma arma e fez o disparo.

Após o atentado, os criminosos fugiram do local em um moto preta.

Jornal Folha do Progresso em 20/02/2022/08:11:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...