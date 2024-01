Bruna Biancardi deixa de seguir Neymar após rumores de que jogador seria pai pela terceira vez

Jogador foi alvo de boatos envolvendo suposta gravidez de modelo brasileira nesta terça-feira (2).

Apesar dos rumores envolvendo o nome de Neymar com uma modelo que supostamente estaria grávida do jogador terem sido desmentidos, aparentemente a nova polêmica não agradou Bruna Biancardi. A mãe de Mavie, fruto de seu relacionamento com o atleta, parou de seguir o jogador no Instagram durante a tarde.

O colunista Leo Dias, alegou nessa terça-feira (2) em sua coluna digital que Neymar supostamente seria pai pela terceira vez, associando o nome do craque à uma modelo.

Após a repercussão do rumor, Jamile Lima negou que esteja grávida do terceiro filho de Neymar. A moça contou que nem mesmo conhece o craque e que uma pessoa fez um “comentário infeliz” insinuando que ela esteja esperando um filho do jogador.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/17:46:01

