Buraco em rua de Novo Progresso ganha árvore-de-natal

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Em um misto de bom humor e revolta, os moradores de Novo Progresso resolveram antecipar e comemorar o fim de ano de uma forma diferente. Na Rua Aymoré, um buraco em meio a pavimentação, foi colocado um pinheiro de Natal para o “aniversário” de um buraco que atrapalha os pedestres e motoristas que passam pela região. A foto com a frase – “Prefeitura começa enfeitar as ruas de novo progresso para o natal” – esta circulando nas redes sociais da cidade de Novo Progresso, com muitos comentários.

A reportagem do Jornal esteve na rua e constatou a veracidade da imagem que circula nas redes sociais nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Em conversa com motociclista A.O.V. , relatou que passa diariamente pela rua, já tem um tempo que existe este buraco, é muito perigoso, se vacilar cai dentro. Parabéns aos moradores que encontraram uma forma interessante para protestar. Talvez assim a prefeitura cria vergonha e venha consertar, disse.

A moradora Ivaneide ,disse usar via diariamente para ir ao supermercado, esta rua é uma amostra de trecho problemático, mas isso acompanha todo o asfalto da cidade”, diz.

