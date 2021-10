Mensagem atribuída ao Comando Vermelho manda postos de gasolina baixarem o valor dos combustíveis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na mensagem, os supostos integrantes do CV ameaçam colocar fogo nos postos e caminhões de combustíveis e colocar a “rua abaixo” se o preço não baixar. Segundo os divulgadores, eles estão do lado da população.

Atribuída à facção criminosa Comando Vermelho (CV), uma mensagem que circula pelas redes sociais dá o prazo de uma semana para que os proprietários de postos de gasolina diminuam o valor cobrado pelo litro da gasolina, álcool e diesel. As informações são do portal Yahoo.

