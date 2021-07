Burro com 300 kg de maconha é apreendido pela PF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda segundo as autoridades, uma carroça carregada com maconha e um burro foi que estava transportado a droga foram apreendidos. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra-PR, para a devida destinação. O caso está sendo investigado.

De acordo com a corporação, os agentes estavam fazendo um patrulhamento nas margens do Rio Paraná quando avistaram uma movimentação suspeita na mata. Assim que perceberam a polícia se aproximando, os suspeitos fugiram em meio a mata fechada e a escuridão.

A atuação do crime organizado está cada vez mais ousada e a criatividade desses criminosos na tentativa burlar as autoridades é inacreditável. Uma operação da Polícia Federal apreendeu na noite desta terça-feira (6) cerca de 300 kg de maconha que estavam sendo transportada por um burro, em Guaíra (PR).

